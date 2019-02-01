هيثم الحاج على يكرم ليلى علوى قبل بدء ندوتها بمعرض الكتاب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت إدارة معرض القاهرة الدولى للكتاب فيلما تسجيليا عن الفنانة ليلى علوى قبل بدء ندوتها التى تديرها الكاتبة الصحفية الكبير آمال عثمان بحضور هيثم الحاج رئيس المعرض.

الفيلم تناول مسيرتها الفنية وأهم المحطات فى مشوارها، وخلاله تم عرض مشاهد مجمعة لعدد من أهم أفلامها وصاحب عرض الفيلم موسيقى على أغنية "شو حلو"، ومع تصفيق الجمهور تفاعلت الفنانة ليلى علوى معه.

بعد ذلك كرم هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب ومدير معرض القاهرة الدولى للكتاب الفنانة ليلى علوى قبل بدء ندوتها، وقال إنها من الفنانات المثقفات والمبدعات والتى تتمتع بجماهيرية كبيرة جدا، وعقب تكريمها أهدت الفنانة ليلى علوى تكريمها لأستاذها فى اللغة العربية الدكتور محمد عبد المطلب .

وتحدثت ليلى علوى عقب تكريمها عن كواليس عدد من أفلامها ومن ضمنها الفيلم الذى تعتز به وهو "خرج ولم يعد" مع المخرج محمد خان، الذى وصفته بالعبقرى وتحدثت عن مشهد صعب كانت تقوم فيه بحلب لبن من الجاموسة، وطلبت منها الكاتبة آمال عثمان التوقف عند محطة مهمة لها وهى فيلم "المغتصبون"، فقالت ليلى علوى: "هذا الفيلم كان من أهم التجارب والذى غير فى القانون، والمخرج سعيد مرزوق عندما عرض على الفيلم وافقت على الفور، لأنه يتناول قضية مهمة جدا كانت قضية الساعة وشعرت بالمسئولية وأننى أرغب فى الحصول على تار تلك الفتاة المغتصبة".