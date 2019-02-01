مخرج "Avatar" يلتقط السيلفي مع الجمهور بالعرض الخاص لـ "Alita: Battle Angel"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أقيم، مساء أمس الخميس، العرض الخاص لفيلم الخيال العلمي والمغامرات "Alita: Battle Angel" وذلك بميدان ليستر في لندن، إنجلترا، بحضور عدد من فريق عمل الفيلم، وعلى رأسهم المنتج والمخرج العالمي، بيتر جاكسون، ترويجاً واستعداداً لطرح الفيلم تجارياً منتصف شهر فبراير الجاري.

وحرص عدد من فريق عمل الفيلم على حضور العرض الخاص للفيلم، منهم النجم الحائز على جائزة الأوسكار، كريستوف فالتز، روزا سالزار، كين جونسون، ماهرشالا علي، والمؤلف الياباني، يوكيو كيشيرو، ومخرج الفيلم روبرت رودريجز، والتقطوا عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للفيلم.

وفيلم "Alita: Battle Angel" تدور أحداثه حول فتاة تدعي "أليتا"، والتي تقوم برحلة لإستكشاف حقيقتها وحربها لتغيير العالم إلى الأبد، والفيلم تم تصويره بالكامل بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو من إنتاج شركة "20th Century Fox" وبلغت ميزانيته الإنتاجية 200 مليون دولار.

يذكر ان منتج الفيلم جيمس كاميرون، يواصل تصوير بقية أجزاء سلسلته "Avatar"، والمقرر عرض ثاني أجزائها نهاية عام 2020، نهاية بالجزء الخامس والأخير من السلسلة والمقرر طرحه بحلول عام 2025.