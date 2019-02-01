بالصور..ملخص الحلقة الـ28 من مسلسل الطائر المبكر

مسلسل الطائر المبكر ينتظر جمهور مسلسل الطائر المبكر الحلقة 28 والتي سوف تعرض غداً الموافق السبت 2 فبراير، عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب .



ومن المقرر ان تتناول الحلقة استعدادت عثمان لطلب يد ليلي شقيقة سنام "ديميت اوزدمير"، للزواج والذي سوف يُحدث الكثير من التطورت المشوقة في الحلقات القادمة.



يذكر انه انتشرت الكثير من الشائعات حول جان يامان وديميت اوزدمير مؤخرًا، وذلك بعد ظهورهم أكثر من مرة بالأماكن العامة برفقة فريق عمل المسلسل، و عندما سؤل الثنائي عن وجود علاقة حب تجمعهم نفوا ذلك.



عثمان لطلب يد ليلي شقيقة سنام "ديميت اوزدمير"، للزواج والذي سوف يُحدث الكثير من التطورت المشوقة في الحلقات القادمة.يذكر انه انتشرت الكثير من الشائعات حول جان يامان وديميت اوزدمير مؤخرًا، وذلك بعد ظهورهم أكثر من مرة بالأماكن العامة برفقة فريق عمل المسلسل، و عندما سؤل الثنائي عن وجود علاقة حب تجمعهم نفوا ذلك.

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