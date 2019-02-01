شاهد.. صورة نادرة لرانيا فريد شوقي برفقة والدها الراحل

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رانيا فريد شوقيكتبت - إيمان العوضي :
شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي متابعيها بصورة نادرة لها جمعتها بوالدها الفنان الراحل فريد شوقي، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت رانيا علي الصورة قائلة: "وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك علي طول..مهما كانت مصاعب الحياة اتغلب عليها بضحتك و قول يارب".
يذكر أن رانيا فريد شوقي تعاقدت مؤخرًا علي دورها في مسلسل "بالحب هنعدي"، والذي يعد التعاون الثاني بينها
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