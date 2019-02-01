صورة.. سامح حسين مع أطفاله ..الأب الحنين رزق

شارك الفنان سامح حسين، جمهوره بصورة مضحكة له برفقة أطفاله، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر سامح في الصورة وهر يحمل أطفاله الاثنين من أقدامهم و رؤوسهم معلقة بالأسفل وسط ضحكاتهم، و علق قائلًا: "شوفتونى وأنا بأدب عيالى.. الأب الحنين
يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين مسلسل "سرايا حمدين"، وشاركه البطولة طاقم العمل محمد ثروت، إيناس مكي، راندا البحيري، عماد رشاد، أحمد حلاوة، تأليف نهاد وحيد، وإخراج سيف يوسف.
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