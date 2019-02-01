وائل كفوري في "فبراير الكويت" بعد إعتذار رابح صقر

تم الإتفاق مع الفنان وائل كفوري لمشاركة الفنان الكويتي نبيل شعيل في إحياء إحدى ليالي مهرجان "فبراير الكويت 2019" التي ستقام في 8 فبراير شباط\فبراير المقبل على مسرح الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

وأعلنت "روتانا" عن إستبدال الفنان السعودي رابح صقر بالفنان اللبناني وائل كفوري، ونشرت الإعلان الخاص بالحفل، بعد أن قدم الفنان السعودي رابح صقر إعتذاره عن المشاركة في مهرجان "فبراير الكويت" لأسباب شخصية من خلال تغريدة نشرها على "تويتر"، ثم ما لبثت أن أكدتها "روتانا" ببيان رسمي.

و يضم مهرجان "فبراير الكويت 2019" سبع حفلات، بزيادة حفلين عن مهرجان 2018، ويشارك فيه 13 نجماً عربياً، هم محمد عبده، عبد الله الرويشد، وائل كفوري، عبداي الجوهر، ماجد المهندس، نبيل شعيل، حسين الجسمي، مطرف المطرف، أصالة، نوال الكويتية، نجوى كرم، أنغام، وشيرين عبد الوهاب.

ويفتتح المهرجان فنان العرب محمد عبده المهرجان اليوم منفرداً ،على أن يكون الختام مع سفير الغناء السعودي عبادي الجوهر ونجمة الخليج نوال الكويتية، علما ان جميع الحفلات يشارك فيها مطربان، باستثناء حفل الإفتتاح، ونشرت الصفحة الرسمية الخاصة بالمهرجان على "تويتر" قبل عدة ساعات مقطع فيديو من البروفة النهائية لحفل الليلة لفنان العرب محمد عبده.