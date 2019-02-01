مايا دياب في موقف محرج والسبب صورها من دون مكياج

لا يزال ظهور الفنانة مايا دياب عبر غلاف إحدى المجلات بدون ماكياج يثير ردود فعل، بين من أثنى على خطوة الفنانة، وتأكيدها أنها متصالحة مع نفسها إلى حد الظهور بدون مساحيق تجميل مع ما قد تجره عليها من انتقادات، وبين من قارن صورها الجديدة بصورها بكامل زينتها، وبين من شكك اصلا أنها ظهرت من دون ماكياج، مؤكدا أنها خضعت لماكياج طبيعي من حيث تصحيح لون البشرة.

أما ابرز الانتقادات التي تعرضت لها مايا دياب فكان سببها البوست الذي نشرته مع الصور، والذي شكرت من خلاله الفريق الذي شارك في جلسة التصوير وساعدها في اختيار إطلالتها، بمن فيهم خبير التجميل الإسباني Manual Sada الذي اختار لها اللوك الذهبي، الذي جاء متناغماً مع المكان الذي التقطت فيه الصور، على الرمال الذهبية.

وكانت مايا قد اطلقت تحدي التخلي عن المكياج لدعوة النساء الى التصالح مع اشكالهن دون الحاجة الى الاعتماد على الماكياج ليظهرن بصورة أجمل.