مسلسل "حريم السلطان" يحقق رقماً قياساً جديداً ما هو؟

أكدت الصحافة التركية من جديد، تفوّق مسلسل "حريم السلطان"، وتمكّنه من تحقيق رقم قياسي جديد، إذ أنّه ووفقاً لأحدث البيانات، فإن المسلسل الأسطوري تم بيعه لـ 143 دولة خارج تركيا.

ويتناول المسلسل قصة سليمان القانوني، السلطان العثماني الذي تمكّن من بناء دولة قوية، ووصل بغزواته إلى أوروبا، ويركز على الجانب الشخصي والإنساني للسلطان، الذي كان أول سلطان عثماني يتزوّج، بعد أن كان السلاطين يكتفون بالجواري والمحظيات.

وكان المسلسل قد عرض في 4 أجزاء، مع النجم خالد أرغنش، والنجمة مريم اوزرلي التي لعبت دور السلطانة هيام، وانسحبت في نهاية الجزء الثالث بسبب إصابتها بمتلازمة الإرهاق، فحلت مكانها فاهيد برتشين، كما شارك في البطولة نور فتاح أوغلو بدور السلطانة ناهد دوران، وسلمى أرغش بدور السلطانة خديجة، وبوراك أوزجيفيت بدور بالي بيك، وأنجين اوتزتورك بدور الأمير سليم، ومحمد جنسور بدور الأمير محمد.

واللافت أن معظم من شاركوا في المسلسل باتوا نجوم صف أوّل، وحظيوا بأدوار البطولة في أهم المسلسلات التركية التي عرضت بعده.