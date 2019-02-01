سينام كوبال محبطة: سئمت من وضع ربّة المنزل

أكّدت صحيفة Akşam التركية، أن الممثلة سينام كوبال التي تعاني من القلق لعدم تمكنها من الاتفاق على مشروع جديد، قالت للمقربين منها "مللت من وضعية ربة المنزل، ارغب بالعمل".

وقامت بتسريع عملية تقييم المشاريع التي عرضت عليها، لتطل بعمل جديد بعد غياب سنوات.

وتراجعت مسيرة سينام منذ زواجها من الممثل كينان أميرزالي أوغلو قبل أربع سنوات، وقيل إنها تفكر بالاعتزال بعد فشل أعمالها التي قدمت في بداية زواجها، واتجهت نحو تصميم الأزياء إلا أنها عادت وحنّت للتمثيل، وكان من المقرر ان تعود بفيلم في الصيف الماضي، إلا أن مغالاتها في طلب اجر كبير، حال دون التعاقد معها.

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