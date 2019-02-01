- 1/2
- 2/2
أكّدت صحيفة Akşam التركية، أن الممثلة سينام كوبال التي تعاني من القلق لعدم تمكنها من الاتفاق على مشروع جديد، قالت للمقربين منها "مللت من وضعية ربة المنزل، ارغب بالعمل".
وقامت بتسريع عملية تقييم المشاريع التي عرضت عليها، لتطل بعمل جديد بعد غياب سنوات.
وتراجعت مسيرة سينام منذ زواجها من الممثل كينان أميرزالي أوغلو قبل أربع سنوات، وقيل إنها تفكر بالاعتزال بعد فشل أعمالها التي قدمت في بداية زواجها، واتجهت نحو تصميم الأزياء إلا أنها عادت وحنّت للتمثيل، وكان من المقرر ان تعود بفيلم في الصيف الماضي، إلا أن مغالاتها في طلب اجر كبير، حال دون التعاقد معها.
إقرئي أيضًا:
ما هي حقيقة ارتباط ليدي جاجا ببرادلي كوبر؟
في ظهور نادر.. أديل تطل مع زوجها في لوس أنجلوس
تعرف على حقيقة انفصال جورج كلوني عن أمل علم الدين
كانت هذه تفاصيل خبر سينام كوبال محبطة: سئمت من وضع ربّة المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.