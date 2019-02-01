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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
شيرين ظهرت في الصورة في أحضان زوجها المطرب الشاب حسام حبيب، وعلقت على الصورة وكتبت: «بكرة هينزل فيديو كليب جديد من ألبوم نساي، تفتكروا هتكون أغنية إيه».
جمهور الفنانة المصرية أمطرها بعدد كبير من التعليقات، وعبر الجمهور عن إعجابه بصورتها مع زوجها وتمنى لهما السعادة، وتباينت توقعات الفانز فالبعض خمن أن تكون أغنية «حبه جنة»، بينما قال البعض الآخر إنها أغنية «بحبك من زمان».
شيرين قد صرحت من قبل أنها قامت بتصوير 3 كليبات في جزيرة بإيطاليا تشبه شرم الشيخ، وهي بلد جدة زوجها الفنان حسام حبيب، وقامت هناك بتصوير أغنية «نساي»، التي حققت نجاحا كبيرا.
يذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت فيديو كليب أغنية “نساي” كدعاية للألبوم الذي يحمل نفس الأسم، وفي نهاية أكتوبر الماضي أصدرت الألبوم كاملا عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، وتتضمن 12 أغنية منهم “كدابين، لواني، طيبة وجدعة، تاج علي رأسك، ياريتها جت».
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبدالوهاب تعلن عن مفاجأة لجمهورها بصورة رومانسية مع زوجها.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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