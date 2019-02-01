شقيق أمير كرارة في المستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يعيش الفنان المصري أمير كرارة حالة من القلق بعدما تم نقل شقيقه رامي كرارة إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية.

نسرين كرارة نشرت صورة لشقيقها رامي كرارة من المستشفى، وكتبت معلقة: « شكراً لكل اللي سأل على رامي أخويا و لكل الناس الجدعة و كل اللي اثبتوا وجودهم وقت الشدة و أسفة اني كنت بتأخر على الرسايل او ماردتش عليكم و شكراً لكل دعواتكم وان شاء الله ماتشوفوش حاجة وحشة و ربنا يحفظكم من كل شر».

جمهور الفنان أمير كرارة ومحبي شقيقته علق على الصورة وتمنى الشفاء العاجل لشقيق الفنان، وأن يخرج من المستشفى قريبا.

أمير كرارة له 4 أشقاء وهم الفنان احمد كرارة، نسرين، رامي، وشقيقته الأصغر نورهان والتي يتعلق بها جدا.

يستكمل أمير كرارة تصوير مشاهد مسلسله «كلبش 3» للعرض في الموسم الرمضاني، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين.

من ناحية أخرى، يستعد أمير لتصوير فيلمه الجديد “كازابلانكا”، والذي يشاركه البطولة فيه الفنان التركي خالد أرغنش، الشهير عربيًا باسم السلطان سليمان، وذلك كأول مشاركة له في عمل مصري.

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