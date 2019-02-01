دعوى قضائية ضد جي جي حديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قامت وكالة تصوير، وتقع في ​نيويورك​، برفع دعوى قضائية ضد عارضة الأزياء ​الأمريكية والفلسطينية الأصل جي جي حديد​، وذلك بسبب صورة لها تم نشرها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

الوكالة الأجنبية أدعت أن العارضة العالمية اللامعة استخدمت إحدى الصور الخاصة بالوكالة، من دون إذن منها ونشرتها عبر صفحتها الخاصة، مما يعد تعدياً على حقوق الملكية للصورة.

ووفقا لأوراق الدعوى فإن جي جي حديد على علم، بأن نشر صور لنفسها أو لآخرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي ما لم تقم بترخيصها أو الحصول على إذن من صاحبها، فهذا يعد إنتهاكاً لحقوق الطبع والنشر.

وكانت الوكالة قد عثرت على ما لا يقل عن 50 صورة للعارضة البالغة من العمر 23 عاما، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في أماكن عامة أو مؤتمرات صحفية، ونشرت جي جي معظمها من دون الحصول على إذن من أصحابها.

وعلى جانب أخر، انفصلت العارضة العالمية عن حبيبها زين مالك، مؤخرا، بشكل رسمي، وذلك بعد أن ترددت معلومات أن النجم زين مالك وحبيبته عارضة الأزياء جيجي حديد، قد انفصلا عن بعضهما بعد علاقة حب جمعت بينهما، وذلك للمرة الثانية.

المطرب العالمي الشاب زين مالك البالغ من العمر 25 عاما، أشار في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إنه وجي جي حديد، قد “ارتبطا بعلاقة معبرة عن الحب والمرح على نحو لا يصدق”، وإنه يكن إعجابا كبيرا بها “كإمرأة وصديقة”.

بينما عبرت جي جي، عبر صفحتها الخاصة عن أطيب تمنياتها لزين مالك في المستقبل، قائلة: سأظل ممتنة أبدا للحب والوقت ودروس الحياة التي تبادلتها مع زين.