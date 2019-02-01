قمر اللبنانية تستغيث بالرئيس لحماية ابنها الوحيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة اللبنانية قمر، رسالة استغاثة للرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك بسبب حملات الإهانات والتجريح التي يتعرض لها طفلها.

قمر، قالت في منشور لها عبر خاصية الاستوري بموقع «إنستجرام»: «فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يتعرض طفلي لحملات وتجريح من واحد هربان من البلد، وبيطلع بأعلى صوته يحكي ويقول عنه إنه خنزير وإبن حرام ويتمادى بالتشهير من دون اي رادع قانوني أو أخلاقي».

وأضافت: «فخامة الرئيس من يحفظ كرامة إبني في هذا البلد وكيف تواجه الأم من يستبيح براءة طفل ويشوه سمعته وتعاني من كل هذا الأزى النفسي مع وحيدها الذي لا يعرف كيف الظلم والحقد والشر والكذب والكيد».

يذكر أن الفنانة اللبنانية قمر، كانت قد أقامت دعوى نسب في المحاكم المصرية ابنها لجمال مراون الذي أنكر الزواج منها ورفض إجراء تحليل «DNA» مبرراً رفضه بعدم زواجه منها، في الوقت الذي اتهمت فيه قمر، رجل الأعمال المصري بسرقة عقد زواجهما.

وقمر اشتهرت في العالم العربي بعد أول كليب أطلقته لأغنية «ناره بتحرقني» للتوالى بعد ذلك كليباتها، والتي اعتادت فيها على الظهور بإطلالات جريئة ومثيرة، كما شاركت الفنانة في بطولة فيلم مصري بعنوان «حصل خير» عام 2012.