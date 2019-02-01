منّة فضالي تُثير حيرة المتابعين وسُخريتهم بصورتها مع أحمد رزق.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانةُ المصريةُ منة فضالي عن سعادتها تجاه مشاركتها مواطنها الفنان أحمد رزق في الكويت، حيث يظهران معًا في فيلم يضم مجموعةً من الفنانين العرب، ومن المقرّر أن يحمل اسم "مفلح باشا".

ونشرت منّة عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، صورةً تجمعها بالفنان أحمد رزق، وعلّقت نصًا: "صباح الضحكة الحلوة لما يكون عندك صاحب دمه عسل وهو عسل أصلا لا وإيه بقى فاهمين بعض جدًا عندما يلتقي المنوش مع كائن الرزق أحلى رزق صباحكم مشرق يا حلوين يا هلا فيتش بالكويت".

وظهر رزق مرتديًا "ترينج" أبيض، وتبدو عليه معاناته من برودة الطقس، واضعًا يده في جيبه، في حين ظهرت منة بملابس صيفية.

وتسبّبت الصورة في حالة من الجدل لدى متابعيها بسبب تناقض الملابس الشتوية لأحمد رزق والصيفية لمنة فضالي، رغم تواجدهما معًا في الكويت، حيث علّق النشطاء: "هو مشتي وإنت مصيفة...نفهم إحنا إيه بقى"، و"أنا في الكويت.. ياريت تفهموني الجور حار ولا بارد عشان الصورة دوختني"، و"فكها يا رزق الجو مش برد أوي كده في الكويت".

يُذكر أن النجمين المصريين يشاركان المنتج والفنان نايف الراشد في خوض تجربة جديدة، من خلال فيلم يجمع بين نخبة من نجوم الكويت ومصر، حيث من من المتوقع أن يتصدّى نايف لبطولة العمل إلى جانب رزق ومنة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ويتناول العديد من الموضوعات الاجتماعية بأسلوب ساخر.