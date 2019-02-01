تامر حسني بعد استضافته مراد يلدريم وزوجته في منزله: نورتني يا حج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّ النّجم التركيّ، وزوجته الممثّلة، وملكة جمال المغرب، إيمان الباني، ضيفين على النجم المصريّ، تامر حسني، وزوجته المغربية بسمة بوسيل، في منزلهما بمصر.

وعبّر تامر حسني، عن سعادته، باستضافته للنجم التركيّ، وزوجته المغربية، ونشر صورة تجمعهم عبر إنستغرام، وأرفقها بتعليق: "نورتني في منزلي يا حج مُراد انت وزوجتك وأُسرتك الكريمة.. بعض الأصدقاء هم بمثابة عائلة".

ومن جانبه، شارك النجم التركيّ، متابعيه على إنستغرام بصورة تجمعه بحسني، وبوسيل، والباني، وعلق عليها قائلا: "أشكركم على هذا الوقت والطعام المذهل، وكذلك الطفل المذهل.. أنا سعيد حقا بوجودي مع أصدقاء مثلكم".

وبدورها، هنأتْ إيمان الباني، مواطنتها المغربية، بسمة بوسيل، على ولادة طفلها الثالث، آدم، الذي رزقتْ به في 22 أكتوبر الماضي، في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

ووجّهتْ الباني، رسالة لبسمة عبر إنستغرام بقولها: "تهانينا لأختي بسمة بوسيل وتامر حسني لطفلهما آدم.. الله يبارك دائما عائلتك الجميلة".