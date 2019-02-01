اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: وضع المخرج سميح النقاش جدولاً للتصوير للانتهاء من مشاهد مسلسل "علامة استفهمام بدون الفنانة ميرهان حسين بعد أن سلمت نفسها لسجن النساء لقضاء عقوبة الحبس لمدة اسبوعين في القضية المعروفة اعلاميا باسم "كمين الهرم". وكانت "حسين" قد أبلغت فريق عمل المسلسل بالموقف قبل تسليم نفسها حيث تم الاتفاق على الانتهاء من مشاهد لا تتواجد فيها خلال فترة حبسها بما لا يتعارض مع خريطة انجاز العمل للعرض في رمضان المقبل.

وأودعت مبلغاً مالياً في خزينة السجن للانفاق على مستلزماتها الشخصية لشراء الطعام داخل سجن النساء، فيما ارتدت الملابس البيضاء التي تسلمتها من إدارته.



كانت هذه تفاصيل خبر ميرهان حسين لم تربك "علامة استفهام" رغم حبسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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