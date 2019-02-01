خالد سليم يُوضِّح انتهاءه مِن تصوير فيلم "اتنين في واحد"

كشف الفنان خالد سليم عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الرائعة التي تلقاها عن شخصية "حسن مظهر" التي قدمها خلال السياق الدرامي لمسلسل "أبواب الشك" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشة قناة "الحياة"، مشيرا إلى أن رد فعل الناس في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عن المسلسل كانت غير متوقعة وبمثابة مفاجأة كبيرة بالنسبة إليه، مؤكدا أن هذا العمل يعد بمثابة خطوة مهمة في حياته ومشواره الفني.

وأعلن خالد سليم، خلال حديث خاص له إلى "لايف ستايل"، أنه تحمّس جدا لورق السيناريو بمجرد عرضه عليه وبخاصة في ظل توافر عنصر التشويق والإثارة بدرجة كبيرة للغاية تجعل المشاهد دائما في حالة ترقب وشغف لمعرفة تفاصيل أحداث الحلقات المقبلة، كما تجعله في حيرة شديدة لمعرفة سير الأحداث والشخصيات، واستطاع ببراعة رائعة أن يقدم السيناريست محمد ناير هذا الأمر بشكل رائع ومبهر وبخاصة في رسم تفاصيل الشخصيات والأحداث الدرامية لكل منها وربطها مع بعضها ببراعة مميزة، وقام المخرج أحمد سمير فرج بترجمة هذا التفاصيل والأحداث إلى صورة رائعة ومبهرة نالت إعجاب وإشادة الجميع حينما تم عرض المسلسل وبخاصة أنه يعد من المخرجين المتميزين والقادرين على تقديم الممثل للجمهور في قالب جديد ومختلف عن أعينهم، هذا إلى جانب وجود كوكبة كبيرة من النجوم هم في الأصل أصدقاؤه سواء لقاء الخميسي أو أحمد صلاح حسني أو نبيل عيسى، مشيرا إلى أن هذا العمل جعله يخرج بأصدقاء جدد كجيهان خليل وعائشة بن أحمد، مؤكدا أن كواليس تصوير المسلسل كانت رائعة للغاية وسيطر عليها جو من الحب بين كل المشاركين في العمل في ظل الإصرار على تقديم عمل فني مميز ومختلف.

وكشف خالد سليم سبب غيابه عن الغناء لفترة طويلة، أفاد بأن كل ما يقال في هذا الشأن غير صحيح تماما لكن الحقيقة تكمن في أنه في فبراير عام 2012 كان وقع عقد إنتاج ألبوم غنائي مع المنتج محسن جابر، ونظرا للظروف التي كانت تمر بها البلد تم تأجيل الألبوم ليتم طرحه في عام 2016، وطيلة هذه المدة كان من الصعب نهائيا تقديم أي عمل غنائي بعيدا عن الشركة، ولذلك قرر حينها الاتجاه للتمثيل ما دام الوجود الغنائي كان صعبا، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من مدة العقد التي كان متفقا عليه قرر الاتجاه للغناء من خلال تجهيز العديد من الأغنيات السنغل وكانت البداية مع طرح أغنية "لسه كبير".

وتحدّث عن أغنية "لسه كبير" موضحا أنه سعيد للغاية بردود الأفعال التي تلقاها عن الأغنية عقب طرحها، مشيرا إلى أنه كان توجد أغنية أخرى تم تنفيذها بالفعل قبل أغنية "لسه كبير"، لكن حينما عرضت عليه أغنية "لسه كبير" قرر تنفيذها على الفور لكونها أغنية مختلفة قائلا "الحمد لله الأغنية نالت إعجاب الجمهور"، وعن سر اتجاهه لتقديم الأغاني السنغل بدلا عن الألبومات أفاد بأن الوقت الحالي هو المناسب لتقديم العديد من الأغاني السنغل حيث إن طرح أغنية كل فترة يجعلها تأخذ حقها في الانتشار والنجاح وتجعل المطرب على تواصل دائم مع جمهوره هذا إلى جانب أن فكرة الألبومات مع الأسف الشديد خلال الفترة الحالية أصحبت تكبد المنتج خسائر كبيرة بسبب قرصنة الإنترنت، فضلا عن عدم أخذ الأغاني حقها في الانتشار مشيرا إلى أن المنتج لن يقرر الإقدام على إنتاج أي ألبوم غنائي إلا إذا كان مأمن نفسه بشكل كبير جدا من فكرة القرصنة وغيرها ويعرف جيدا كيف يجني ثمار الربح من الألبوم.

واختتم خالد سليم حديث عن فيلم "اتنين في واحد" قائلا "إنه انتهى من تصويره تماما وينتظر طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أنه يجسد خلاله خالد شخصية شاب خجول وانطوائي ولديه مشكلة في التعامل مع المجتمع وبسببها تتغير حياته بنسبة 180 درجة، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم لطفي لبيب ومحمد رضا والدكتور سناء شافع ومي القاضي وشيري عوضي.

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