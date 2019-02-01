شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "شرم الشيخ السينمائى" يتفقد المركز الدولى للمؤتمرات استعدادا لحفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية القاعة الكبرى للمركز الدولي للمؤتمرات فى مدينة شرم الشيخ، التي احتضنت العديد من مؤتمرات القمة السياسية والاقتصادية، وذلك استعدادا لحفل الافتتاح المقرر إقامته 2 مارس المقبل.

ضم الوفد كلا من: المخرج الدكتور مجدى أحمد علي رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مجلس أمناء مؤسسة نون للثقافة والفنون المنظمة للمهرجان، ومخرج حفل الافتتاح حسام الدين صلاح، والمدير الفني محمد سيد عبد الرحيم، ومدير التصوير وديد شكرى المدير التنفيذى للمهرجان، وكان في استقبالهم مهندس الصوت شريف الدرديرى والمهندسة نشوى عبده لبحث تفاصيل الحفل.

يذكر أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكد تقديم كافة التسهيلات لخروج المهرجان بصورة مشرفة، والذي تقام فعالياته في الفترة من ٢ إلى ٨ مارس المقبل، ويستضيف كبار نجوم مصر والعديد من الوفود من دول آسيا.

المهرجان يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الشباب د.أشرف صبحي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.