شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض ورد مسموم بسينما الإبداع بحضور محمود حميدة والمخرج أحمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض فيلم ورد مسموم، اليوم الجمعة، بسينما مركز الإبداع ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوى للسينما المصرية فى دورته ال 45، بحضور الفنان محمود حميدة و كوكى وإبراهيم النجارى وماجد نادر مدير التصوير والمخرج أحمد فوزى.

الفيلم يتتبع حياة "تحية" عاملة نظافة مراحيض، لم تترك لها الدنيا شيئا سوى أخيها "صقر" عامل المدابغ، الذى تعيش لأجله وتفنى حياتها فى خدمته، تنقلب حياتها رأسا على عقب حينما تعلم أنه يحاول البحث عن فرصة للخروج من جحيم المدابغ، وهو ما ترفضه تحية فتحاول عرقلته بشتى الطرق وتقرر القيام بأى فعل لإبقائه بجانبها.

عرض الفيلم فى العديد من المهرجانات الدولية، وحصل مؤخرا على 3 جوائز من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، جائزة أفضل فيلم عربى، جائزة لجنة التحكيم للإسهام الفنى، جائزة الأمم المتحدة لشئون السكان(UNFPA)، كما حصد جائزة الجمهور لأفضل فيلم أجنبى من مهرجان ديوراما الدولى للأفلام فى الهند، وهى الجائزة السادسة التى يحصل عليها الفيلم.

"ورد مسموم" من تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح، وبطولة محمود حميدة، ومريهان مجدى، وصفاء الطوخى، وإبراهيم النجارى، وكوكى.