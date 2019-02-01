شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فيفى عبده لمنتقديها: "أنا عندى 105 سنوات واللى عاوز عروسة يبعتلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم التلقائية الشديدة التى تتمتع بها النجمة الكبيرة فيفى عبده، إلا أنها فى بعض الأوقات تتعرض لمجموعة من الانتقادات، وتحديدا بسبب ظهورها على مواقع التواصل المختلفة، وحرصها على التواصل مع جمهورها، من خلال "اللايف"، أو عن طريق نشرها لفيديوهات رقص تقوم بنشرها عبر حساباتها.

النجمة فيفى عبده، ظهرت فى لايف جديد تحدثت فيه إلى جمهورها قرابة الساعتين، وتطرقت إلى العديد من الموضوعات وأجابت على استفسارات وتعليقات معجبيها.

وردا على التساؤلات التى تأتيها حول عمرها الحقيقى، فقالت فيفى عبده، "أنا عندى 105 سنين، لكن عمر روحى وقلبى 25 سنة بس.. واللى عاوز عروسة كبيرة أنا موجودة.. واللى مش عاجبه براحته.. لأن أنا ماعشتش السن ده.. ومن وقت لما كان عندى 9 سنين أنا ماعرفش حاجة عن الحياة.. وعايزة أعيش حياتى دلوقتى وأعيش وأفرح وماليش دعوة بالناس التانية".