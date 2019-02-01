شكرا لقرائتكم خبر عن يخلق من الشبه أربعين.. شبيهه "مارى كارى" فتاة اسكتلندية بتقلد المشاهير ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاله من الجدل اثارتها فتاة من اسكتلندا لشبهها الكبير جداً بالمطربة العالمية مارى كارى، عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، والتى تتخذ نفس وضعيه التقاط الصور لتظهر التقارب الشديد بينهما.

جايس ميجر، هى فتاة اسكتلندية تبلغ من العمر 33 عاماً، مغنية وكاتبة أغانى محترفة، اشتهرت بتقليدها للنجوم ومشاهير العالم، مثل مارى كارى وليونا لويس.

الصورة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى، أكد الكثير من متابعى "كارى"، أنها تشبهها لدرجة كبيرة جدًا حتى فى طفولتها لنفس الملامح المتقاربة بشدة، واشتهرت "ميجر"، بغنائها أغنية ماريا كاري الشهيرة "Daydream" وهو ما دفع وكلاء الفنانين لدعوتها من أجل تقديم عروض غنائية على المسرح، وسرعان ما ذاع صيتها، وقامت بتغير اسم حسابها الشخصى لأسم "شبيهه مارى كارى".

ويذكر أن "كارى"، صاحبة الـ48 عاماً، أحيت أول حفل غنائى لها فى المملكة العربية السعودية، وتحديداً بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية فى جدة، بحضور عشرات الآلاف من الجمهور السعودى.