شاهد.. هنا الزاهد تحتفل بوصولها لـ 7 ملايين متابع على الإنستجرام

وجهت الفنانة هنا الزاهد، رسالة شكر لجمهورها بعد وصلوها لـ 7 ملايين متابع، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور الانستجرام .

وعلقت هنا علي الصورة قائلة :"استيقظت علي خبر اني وصلت

ل 7 ملايين متابع علي الانستجرام ..لذلك فأنا لدي الكثير من العمل لكي اكون قادرة علي الرد علي دعمكم هذا و علي الحب الذي يصلنيمن الكثير من الناس ..انا اريد ان اشكركم علي ذلك..الكثير من الشكر والمباركة لكم" .

ويذكر ان الفنانة قد شاركت مؤخراً في بطولة فيلم "قصة حب " مع الفنان احمد حاتم والفيلم من اخراج وتأليف عثمان ابو لبن ومن المنتظر عرضه قريباً .