شاهد.. هنا الزاهد تحتفل بوصولها لـ 7 ملايين متابع على الإنستجرام

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وجهت الفنانة هنا الزاهد، رسالة شكر لجمهورها بعد وصلوها لـ 7 ملايين متابع، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور الانستجرام .
وعلقت هنا علي الصورة قائلة :"استيقظت علي خبر اني وصلتل 7 ملايين متابع علي الانستجرام ..لذلك فأنا لدي الكثير من العمل لكي اكون قادرة علي الرد علي دعمكم هذا و علي الحب الذي يصلني
ويذكر ان الفنانة قد شاركت مؤخراً في بطولة فيلم "قصة حب " مع الفنان احمد حاتم والفيلم من اخراج وتأليف عثمان ابو لبن ومن المنتظر عرضه قريباً .
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