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نشرت الفنانة اصاله نصري، صورة لوالدها الراحل معبرة عن مدي تأثير وفاته علي حياتها، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور "انستجرام".
علقت اصاله علي الصورة قائلة : "الفرق كبير وجودك وعدمه ..أنّي أحاول أنّ أكتشف جوابك حين أتساءل وحين أحتار .. أغمض عيناي وأسألك .. ماذا أفعل ياحبيبي؟.. اليتم ليس
وتابعت:"نعم أنا أحبّ أبي كما لمّ تحبّ إبنة أبيها وتعبت
وأخيرًا قالت: "كلمة بابا أقولها لكلّ منّ يهديني بعض من الأمان.. لزوجي لإبني لأخي ولصديقي.. حتّى لبعض الغرباء الّذين ألتقيهم فأرى في سلامهم أمان.. رحم الله أبي وكلّ منّ رحل قبله وبعده... وحفظ آبائكم من كلّ مكروه أصاله".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أصالة عن رحيل والدها: اليتم ليس فقط برحيل الأهل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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