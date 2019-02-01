خالد يوسف يتجاوز أزمة زواجه سرًا و يحتفل بزفاف ابنة شقيقه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، بزواج بسنت ابنة شقيقه الراحل، ونشر صور من الزفاف عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».

خالد يوسف، حرص على تهنئة ابنة شقيقه، في تعليقه على الصور قائلًا: «ألف مبروك يا أحلى عروسة.. بنت أخي الغالي محمد رحمه الله.. أحمد وبسنت»، وحصدت الصور على العديد من التعليقات التي هنأته بزفاف ابنة شقيقه وتمنت لهما السعادة.

من ناحية أخرى، كشفت صور تم تسريبها مؤخرًا عن زواج سري جمع بين المخرج المصري والكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب.

ورد خالد يوسف، على الصور المنشورة لهما بأن هناك من يريد تشويه صورته وأنه يتعرض لحملة ممنهجه من أجل ذلك، وأكد انه لن يسكت وطالب بالتحقيق في مروجي هذه الحملة ضده.

وأكدت ياسمين الخطيب، أنها ارتبطت بخالد يوسف، سرًا لأسباب عائلية، وذلك قبل أن ينفصلا، وأنها لا تعرف سر نشر هذه الصور خلال الوقت الحالي.

بينما أكدت زوجة خالد يوسف، المصممة السعودية شالمار الشربتلي، أنه ستقف مع زوجها وتسانده في الحرب التي يتعرض لها حتى يتم الكشف عن مروجها.