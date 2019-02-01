خاص- اطلاق شركة “وايز برودكشن” للانتاج الفني و”شرعوا الحشيشة” أولى أعمالها

اقامت شركة “وايز برودكشن” للانتاج الدرامي والسينمائي، لصاحبها السيد مجد جعجع، مؤتمرها الصحفي في فندق “لو رويال” ضبية للاعلان عن اعمالها الانتاجية المقبلة.

حضر المؤتمر وزير الاعلام ملحم رياشي ممثلاً بالاعلامية سابين يوسف، اضافة الى وجوه فنية وتمثيلية وهم طوني عيسى، ريتا حرب، جويل فرن، فادي اندراوس، وعد بركات، دانا حلبي، المخرجين فادي حداد، رندلى قديح وغيرهم.

خلال المؤتمر، تمّ الاعلان عن أول فيلم من انتاج الشركة وهو فيلم “شرعوا الحشيشة” الذي سيبدأ عرضه في 28 اذار/مارس المقبل.

وهو من كتابة داليا حداد، اخراج رندلى قديح، بطولة طوني عيسى، ريتا حرب، فادي اندراوس، جويل فرن وغدي بشارة.

وكشف صاحب الشركة السيد مجد جعجع أن بعد فيلم “شرعوا الحشيشة”، سينتج فيلماً آخر من اخراج فادي حداد لم يكشف عن تفاصيله.

وتابع ان الشركة تعمل على مسلسل لبناني ايضاً.

وشدد “جعجع” أن الشركة أبصرت النور كي تساعد الفنّ اللبناني على التطور والازدهار وهدفه ايصال الاعمال اللبنانية الى العالمية.

وخلال المؤتمر تم عرض الاعلان الرسمي لفيلم “شرعوا الحشيش”.

فتحدثت المخرجة رندلى قديح عن الفيلم، حيث أكدت الى انها وضعت كل طاقتها في الفيلم كي يبصر النور بأجمل صورة، ووعدت الناس بانه سيكون فيلما رائعاً وقوياً.

واشارت ان الفيلم صوّر في شهر تشرين الثاني الفائت في عدة مناطق لبنانية وخاصة البقاع وبعلبك اضافة الى تصوير بعض المشاهد في جمعية “ام النور” للعلاج من المخدرات. واضافت ان الفيلم يحمل رسالة سيتفاجأ بها المشاهد.

كما عبّرت رندلى عن رأيها بتشريع الحشيش، حيث لفتت الى انها ضدّ ذلك الا لأغراض طبية.

اما من ناحية الكاتبة داليا حداد التي تحدثت عن الرقابة، اشارت الى انها واجهت مشكلة حيث استدعاها القاضي بسبب اسم الفيلم، فأجابته “اذا بدكن تحاسبوني شوفو تغريدة النائب السابق وليد جنبلاط واطلاق هاشتاغ شرعوا الحشيشة”. واضافت كاشفة انه وبعد قراءة النص مرّ الفيلم على الرقابة بخير حيث ان مضمونه لا يحتوي أي اساءة او دعم للمخدرات”.

ولفتت ان الفيلم كوميدي، يتكلم عن مشكلة اجتماعية، ورسالته ضد آفة المخدرات.

وعن ادوار الممثلين، طوني عيسى يجسد شخصية شخص يتعاطى الحشيشة، اما ريتا حرب تلعب دور “ضابط” وتعمل على مكافحة آفة المخدرات، فادي اندراوس يلعب دور الفنان الذي يشق طريقه في الفن ولكن يتجه الى التعاطي.

بعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي، توجه الحضور الى مأدبة العشاء للاحتفال باطلاق الشركة.

وفي حديث خاص مع صاحب شركة “وايز برودكشن”، السيد مجد جعجع أكد ان شركة “وايز” تختص بانتاج الافلام السينمائية والمسلسلات. وتواجدها على الساحة الفنية هو للمساهمة في تطوير الدراما اللبنانية ماديًا ومعنويًا.

وأكد “جعجع” ان هدفه لبنان والعالم العربي، وطموحه أن تصل الأعمال اللبنانية للعالمية.

واشار ان أولى أعمال الشركة هو فيلم “شرعوا الحشيشة” الذي سيبدأ عرضه في 28 اذار/مارس المقبل.

وبعده سينتج فيلمًا آخرًا من اخراج فادي حداد، اضافة الى مسلسل درامي يضم مجموعة من النجوم اللبنانيين.

وبحديث خاص مع الممثل طوني عيسى، عبّر عن سعادته بمشاركته في فيلم “شرعوا الحشيشة”. وأشار أن ما لفته اولاً هو عنوان الفيلم، فقرأ النص وأحبه أكثر. وأكد إن اجواء التصوير والتعامل مع المخرجة رندلى قديح كان جميلاً جداً.

ولفت ان للفيلم رسالة مهمة خاصة لفئة الشباب حول التعاطي والإدمان.

وعن اعماله الجديدة، أشار طوني ان في شهر رمضان المبارك سيشارك بمسلسل مشترك بعنوان “صانع الاحلام” على قناة “دبي تي في”. ويشاركه البطولة مكسيم خليل، جيسي عبدو، تاليف بشار عباس، اخراج محمد عبد العزيز. وأكد إنه مسلسل مميز، لم نشاهد مثل قصته في السابق لأن فكرته جديدة ومبتكرة ويحكي عن الاحلام.

كما سيكون لديه فيلمًا جديدًا في صالات السينما يكشف عن تفاصيله لاحقاً.

وبحديث مع الفنان فادي اندراوس، الذي بدوره عبر عن سعادته بالمشاركة في الفيلم.

واكد ان أجواء التصوير وفريق العمل، كانت جميلة جدًا ورائعة.

وعن أعماله الفنية الجديدة، قال انه سيطلق قريبًا ثلاث أغانيات وهي “اختراق”، “الحب الاسود” و”عم نلتقي” التي هي من كلمات نبيل ادريس، الحان وتوزيع نقولا قبلان.