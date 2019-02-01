منى زكي تُوضِّح أنّ "أعزّ الولد" يحمل فِكرة جديدة

أكّدت الفنانة منى زكي، على أن وجودها في فيلم "أعز الولد" مع الفنانة ميرفت أمين جاء كضيفة شرف في العمل، موضحة أن الفيلم سيكون مهما وجديدا على السينما، إذ سيلقي الضوء على مشاعر الجدة تجاه أحفادها.

وأوضحت منى زكي أنّ تغيير نمط الأفلام وتنوّعها في مصلحة السينما التي تتنوع دائما وفي مصلحة المشاهد الذي دائما يبحث عن الجديد، وعن الجزء الثاني من "صعيدي في الجامعة الأميركية" قالت إن المشروع ما زال قائما ولم يحدد بعد موعد تصوير الجزء الثاني الذي تمت كتابته بالكامل.

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