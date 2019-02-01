كلاب خالد الصاوى تستقبله بحب عقب عودته من لبنان

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القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان خالد الصاوى مقطع فيديو له على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر خلاله عدد من كلابه الخاصة وهم يستقبلونه بحب وفرحة شديدة فور عودته من لبنان وبعد انتهاء تصوير فيلم "كل سنة وانت طيب" أمام الفنان تامر حسنى.
يذكر أن خالد الصاوى يعرض له حاليا بدور السينما فيلم الضيف، والذي تدور أحداثه حول شاب يحل ضيفًا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، يقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض، فيما يشارك النجمين ماجد الكدواني ومحمد ممدوح ومحمود الليثي كضيوف شرف الفيلم.
كان الضيف قد شهد عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في إستونيا وفاز بجائزة الجمهور، كما شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا ورفع لافتة كامل العدد، وكان الفيلم المصري والإفريقي الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان، كما أنه يسجل المشاركة الأولى تاريخيًا للأفلام المصرية الطويلة ضمن الاختيارات الرسمية بالمهرجان الذي يعد أحد المهرجانات التي تحمل تصنيف A مع 14 مهرجانًا دوليًا حول العالم.
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