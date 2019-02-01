ماريا كاري بإطلالة محتشمة في أولى حفلاتها بالسعودية – بالصور والفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: أحيت مغنية البوب الأمريكية ماريا كاري حفلها الأول، مساء أمس الخميس، في المملكة العربية السعودية، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة.

وارتدت ماريا كاري في الحفل، فستانًا أسود اللون براقًا، اتسم بالاحتشام، ولم يبرز أي مفاتن لجسدها، عكس ظهورها في حفلاتها بالولايات المتحدة، وبجولاتها الغنائية حول العالم.

ماريا كاري بدأت حفلها بالغنائي مباشرةً دون إجراء حوار ودي مع الجمهور، وقوبلت بتصفيق حار، فور ظهورها على خشبة المسرح.

وكانت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، أعلنت قبل أسبوع عبر حسابها على “تويتر”، عن أن حفل ماريا كاري سيقام في نهاية شهر يناير، الخميس في أمسية فنية ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف.

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وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة وصول ماريا كاري إلى أراضي المملكة، وبرفقتها طاقم عملها، وكانت تحمل في يدها باقة من الورد، وترتدي ملابس محتشمة.