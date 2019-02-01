“راسي بعلبكي” لـ عباس جعفر في الصدارة!

متابعة بتجـــــــــــــرد: يبدو أنّ “الراس البعلبكي” نال استحسان جمهور الكوميدي عباس جعفر، بعدما أطلق باكورة أعماله الغنائية بعنوان “راسي بعلبكي”. الأغنية وفور إطلاقها دخلت عالم التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدّرت المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا في لبنان عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الجدير ذكره أن أغنية “راسي بعلبكي” من كلمات الشاعر علي المولى وألحان وتوزيع جمال ياسين، ويستعد عباس جعفر لتصويرها على طريقة الفيديو كليب قريبًا بإدارة المخرج بهاء خدّاج. Advertisements لمشاهدة فيديو أغنية “راسي بعلبكي”:

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