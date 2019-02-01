شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "كفاية حلول وسط" تتصاعد وتحقق مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ملوش لازمة العتاب مين فينا حبه أقل.. واللى احنا وصلنا ليه صدقنى وضع ممل.. كفاية حلول وسط.. لازم نشوفلنا حل.. يا تروح يا أنا اروح ملناش قسمة ولا لينا نصيب.. وبنكدب على بعض واسمك قال ليا حبيب، دلوقتى ولا توحشنى لو عنى تغيب".

بهذه الكلمات حققت أغنية "كفاية حلول وسط" للنجم محمد حماقى، 1,031,239 مشاهدة على يوتيوب.

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الأغنية من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، وألحان عمرو مصطفي، توزيع موسيقي رامي سمير، مكساج خالد سند، جيتار مصطفى أصلان، وتريات رامى سمير - محمد مدحت.

محمد حماقى أقدم على خطوة جريئة خلال ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، حيث طرح 20 أغنية كاملة، وهى خطوة تبدو جديدة من نوعها على الساحة الغنائية ، تعاون من خلالها مع العديد من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، أمير طعيمة، وغيرهم، كما تعاون مع عمرو مصطفى ومحمد يحيى على صعيد التلحين ونادر حمدى موزعًا.