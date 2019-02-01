رانيا محمود ياسين تنضم لأبطال "فلانتينو"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انضمت الفنانة رانيا محمود ياسين، لأبطال مسلسل "فلانتينو" بطولة "الزعيم" عادل إمام، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

وأعلنت رانيا الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وكتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم وعليه نتوكل كملها بالستر والنجاح يارب مسلسل فلانتينو".

جدير بالذكر أن تصوير المسلسل انطلق يوم الأربعاء 30 يناير، وجمعت المشاهد الأولى بين الفنان عادل إمام والفنانة دلال عبدالعزيز، وحضر التصوير مؤلف العمل أيمن بهجت قمر، والمنتج هشام تحسين.

"فلانتينو" إخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته وفاء صادق، محمد كيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي.