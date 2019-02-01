ناهد السباعي تهنئ أحمد داوود بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: هنأت الفنانة ناهد السباعي، الفنان أحمد داوود بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام". ونشرت ناهد 3 صور مجمعة في إطار واحد، ظهرت فيها إلى جوار داوود، وفي اثنتين منها كانا يرتديان "باروكة". وعلقت ناهد: "عيد ميلاد سعيد بانتخ، أكثر من 10 أعوام مليئة بالأهداف والضحك والأفلام والنجاح والفشل والمرح.. أحبك أخي".

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