شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرًا سوا سوا.. أشتون كوتشر وميلا كونيس فى صورة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم العالمى أشتون كوتشر وزوجته فنانة هوليوود ميلا كونيس أن ينفردا ببعضهما البعض بدون الأطفال ويتجولان سويًا مع اتخاذ بعض الصور النادرة وذلك لأن لهما القليل من الصور التى تجمعهما.



أشتون كوتشر وزوجته

كان من الأمر النادر أن يخرجا سويًا لمشاهدة مباراة كرة السلة بلوس أنجوس واستطاع أحد الأشخاص المعجبين بهما التقاط صور لهما سويًا وجاء هذا بعد أن وضع النجم العالمى أشتون كوتشر رقم هاتفه الشخصى على صفحته الخاصة على "تويتر".



ميلا كونيس وأشتون كوتشر



ميلا وأشتون

يذكر أن آخر أعمال الفنان أشتون كوتشر هو المسلسل الأجنبى The Ranch نجم كرة القدم السابق الذى عاد إلى مزرعة عائلته في كولورادو، وتضم المجموعة أيضًا سام إليوت وداني ماسترسون وأليشا كوثبر، وأصدرت Netflix التريلر الأول الرسمى للموسم السادس من مسلسلThe Ranch، ومن المقرر بدء عرض المسلسل على الشبكة يوم 7 سبتمبر المقبل.