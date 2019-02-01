شكرا لقرائتكم خبر عن "لحظات أبوية".. بنات الفنان كريم محمود عبد العزيز يرسمن على وجهه بالألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان يعيش لحظات أبوية رائعة مع بناته، حيث شارك جمهوره صوره برسمهن على وجهه، وسط إعجاب جمهوره على مواقع السوشيال ميديا.

ونشر كريم محمود عبد العزيز، صورته بعد رسم بناته بالألوان على وجهه، وعلق ساخرًا: "أول لوحة فنية لبناتى".



كريم محمود عبد العزيز

يذكر أن الفنان كريم محمود عبد العزيز قد انضم إلى أسرة مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام، والذى سيعرض فى شهر رمضان 2019، ويخوض النجم الفنان محمد إمام تجربة مسلسل هوجان فى رمضان المقبل 2019، ومعه كوكبة من النجوم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.