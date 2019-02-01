محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منى الموجي: نشر موقع "الخليج 365" على مدار يوم الخميس 31 يناير، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية، منها تصريحات خاصة من المخرج سامح عبدالعزيز بعد حصوله على عفو رئاسي، المخرج مجدي الهواري يتعرض لحادث سير، شقيق أمير كرارة في المستشفى، الفنان اللبناني سليم عساف يكشف كواليس دويتو "ملاك وشيطان" الذي جمعه بالفنانة ياسمين علي، حلا شيحة تحسم قرارها بشأن المشاركة في "زلزال"، وغيرها من الأخبار التي نستعرضها في الصفحات التالية..

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| محمود الجندي يهاجم أحمد الفيشاوي ومجدي الهواري يتعرض لحادث سير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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