أمير كرارة مع يسرا اللوزي وصبا مبارك "كاجوال".. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة..

أمير كرارة بصحبة يسرا اللوزي

نشر الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بالفنانة يسرا اللوزي من كواليس مسلسل "كلبش 3".

روجينا ووزيرة الثقافة

نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي جاكيت من "الفرو".

صبا مبارك بالكاجوال

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي ملابس كاجوال.

إيمي زكريا بصورة جديدة

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

مها أحمد جذابة

نشرت الفنانة مها أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة سوداء جذابة.

إنجي شرف بفستان أنيق

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أسود أنيق.

عبير صبري بخصلات حمراء

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بخصلات شعر حمراء.

نوال الزغبي مثيرة

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، بفستان أبيض مثير.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها.