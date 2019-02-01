إيرادات الأربعاء.. "Aquaman" يعود لصدارة شباك التذاكر متفوقًا على "Glass"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عاد فيلم "Aquaman" بطولة Jason Momoa، لصدارة قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، وحقق أمس 190 ألفًا و152 جنيهًا.

احتل المركز الثاني فيلم "Glass" بطولة Anya Taylor-Joy ، بعدما حقق أمس إيراد قُدر بـ 189 ألفًا و695 جنيهًا، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم "how to train your dragon" والذي حقق 110 آلاف و172 جنيهًا، وذهب المركز الرابع لفيلم "The Possession Of Hannah Grace" بطولة Shay Mitchell، محققًا 39 ألفًا و173 جنيهًا.

وحصل على المركز الخامس فيلم " Replicas" بطولة Keanu Reeves، ووصلت إيراداته أمس 36 ألفًا و19 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم " Serenity" بطولة Matthew McConaughey بعد تحقيقه 35 ألفًا و723 جنيهًا، وجاء في المركز السابع فيلم A Dog's Way Home بعدما حقق 25 ألفًا و192 جنيهًا.

ذهب المركز الثامن لفيلم Mary Queen of Scots بطولة Saoirse Ronan، بعد تحقيقه 17 ألفًا و534 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Spider- Man"، وحقق 15 ألفًا و475 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Mary Poppins Returns" بعد تحقيقه 14 ألفًا و168 جنيهًا.