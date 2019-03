آنا فارس إشتهرت في "Scary Movie".. وأجرت عملية تكبير لصدرها لتصبح مثيرة

ميرنا وليد - بيروت - آنا كاي فارس من مواليد 29 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1976، هي ممثلة أميركية ، منتجة ، مؤلفة ، عارضة أزياء ومغنية.

عرفت ​آنا فارس​ شهرة واسعة في ادوارها الكوميدية، ولا سيما عندما جسدت شخصية سيندي كامبل في أفلام ​Scary Movie​ من عام 2000 حتى عام 2006. قدمت افلاماً اخرى عرفت نجاحاً كبيراً :The Hot Chick (2002)، Lost in Translation (2003)، Just Friends (2005)، Smiley Face (2007)، The House Bunny (2008)، What Your Number؟ (2011)، ​The Dictator​ (2012)، and Overboard (2018).

طفولتها

والد آنا فارس اسمه جاك وهو أستاذ علم الاجتماع، اما والدتها كارين فارس مدرسة تعليم خاص. كان والداها من سكان مدينة سياتل بواشنطن، لكن عندما بلغت فارس عمر الست سنوات، انتقلت العائلة إلى إدموندز حيث عمل والدها في جامعة واشنطن كنائب لرئيس الاتصالات الداخلية ، وترأس لاحقاً رابطة التكنولوجيا الحيوية والطب الحيوي في واشنطن ، بينما كانت والدتها تدرس في مدرسة سيفيو الابتدائية في إدموندز.

لدى آنا فارس شقيق اكبر اسمه روبرت ، وهو أيضا عالم اجتماع وأستاذ في جامعة كاليفورنيا. تقول آنا انها عاشت في جو تقليدي غير متدين ولكنه "محافظ للغاية". في سن السادسة، سجلها والداها في صف للتمثيل لتشجيعها على تنمية موهبتها التي لاحظاها. كانت آنا تستمتع بمشاهدة المسرحيات وكانت تؤلف هي مسرحياتها الخاصة.

آنا فارس لم تكن تريد أن تصبح ممثلة شهيرة

درست آنا فارس في مدرسة إدموندز وودواي الثانوية (التي تخرجت منها في عام 1994) ، وأثناء دراستها ، أدّت في مسرحيات إذاعية محلية. على الرغم من حبها للتمثيل ، اعترفت آنا فارس أنها "لم تفكر أبداً في أنها تريد ان تصبح نجمة سينمائية وواصلت العمل في هذا المجال لكسب بعض المال الإضافي، موضحة انها كانت تطمح بنشر رواية. وبعد تخرجها من الجامعة، سافرت آنا فارس الى لندن حيث عملت كموظفة استقبال مع وكالة إعلانية. ومع ذلك ، انتهى بها المطاف بالعيش في لوس أنجلوس بعد ان التزمت بفكرة متابعة التمثيل لتحصل بعدها على دور البطولة في فيلم "Scary Movie"، وتنتقل الى عالم هوليوود.

حياتها العاطفية

بدأت آنا فارس في مواعدة الممثل بن اندرا بعد وقت قصير من لقائهما عام 1999. تزوجا في شهر حزيران/يونيو عام 2004، الا ان زواجهما لم يدم اذ تقدمت فارس بطلب الطلاق في نيسان/أبريل عام 2007 متذرعة بوجود خلافات غير قابلة للتسوية ووافقت على دفع مبلغ قدره 900 ألف دولار لطليقها اضافة الى التنازل عن ممتلكات اخرى كجزء من عقدد الزواج.

التقت آنا فارس الممثل ​كريس برات​ في أوائل عام 2007 خلال قراءتهما لادوارهما في فيلم Take Me Home Tonight حيث لعبا دورا ثنائي يغرم ببعضهما. بعد فترة وجيزة اعلنا خطوبتهما في أواخر عام 2008 ، وتزوجا في 9 يوليو 2009 ، في حفل صغير في بالي ، أندونيسيا. ولدى الزوجين ابن اسمه جاك ، ولد في اب/ أغسطس 2012 الذي ولد قبل اوانه وتم وضعه في العناية المركزة لفترة. عاشت العائلة في هوليوود هيلز في لوس أنجلوس. ولكن في 6 أغسطس 2017 ، أعلن الزوجان انفصالهما ، وقدما الطلاق في 1 كانون الاول/ ديسمبر 2017 وفي 16 تشرين الاول / أكتوبر 2018 ، وقد تم الانتهاء من اجراءات الطلاق. ارتبط زوجها السابق في شهر كانون الثاني 2019 وأعلن خطوبته على حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي فكانت آنا فارس أول من هنأه كخطوة مستغربة من المتابعين.

آنا فارس خضعت لعملية تكبير الصدر

بعد تصوير فيلم ​The Bunny Bunny​ ، خضعت آنا فارس لعملية تكبير الصدر وكشفت عنها لأول مرة في مقابلة مع The New Yorker في نيسان/أبريل عام 2011. وقالت إنها تشعر انها "مثيرة" عندما ترتدي حمالة صدر، بعد هذا التغيير في جسمها.