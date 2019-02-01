عمرو يوسف سعيد بعرض مسلسله “طايع” على نتفليكس

كتب امير فتحي في الجمعة 1 فبراير 2019 12:57 صباحاً -
عبر الفنان المصري عمرو يوسف عن سعادته لعرض شبكة نتفليكس العالمية لمسلسل “طايع”، بعد عرضها لمسلسله “جراند أوتيل”.
وكتب عمرو يوسف تغريدة على تويتر قال فيها: “#طايع دلوقتي على شبكة #نتفليكس العالمية وبكده يكون ثاني مسلسل مصري بيعرض على الشبكة بعد #جراند_اوتيل”.
وأضاف: “سعيد جدًا وفخور بالخبر ده، وحابب أشكر كل الناس اللي ساهمت في إنجاح العملين دول وتحقيقهم أعلى نسب مشاهدات”.
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#طايع دلوقت علي شبكة #نتفلكس العالمية و بكده يكون ثاني مسلسل مصري بيعرض علي الشبكة بعد #جراند_اوتيل سعيد جداً و فخور بالخبر ده و حابب اشكر كل الناس اللي ساهمت في انجاح العملين دول و تحقيقهم اعلي نسب مشاهدات🙏🙏🙏 #عمرو_يوسف So proud and happy that my tv show #tayee is now on @netflix and it’s the second egyptian show after #grand_hotel Now i have 2 shows on Netflix please watch them if you didn’t and I will be waiting for your feedback ❤️🙏 #tayee #grand_hotel #secret_of_the_nile #amr_youssef
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F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">طايع دلوقت علي شبكة #نتفلكس العالمية و بكده يكون ثاني مسلسل مصري بيعرض علي الشبكة بعد #جراند_اوتيل سعيد جداً و فخور بالخبر ده و حابب اشكر كل الناس اللي ساهمت في انجاح العملين دول و تحقيقهم اعلي نسب مشاهداتView this post on Instagram
#طايع دلوقت علي شبكة #نتفلكس العالمية و بكده يكون ثاني مسلسل مصري بيعرض علي الشبكة بعد #جراند_اوتيل سعيد جداً و فخور بالخبر ده و حابب اشكر كل الناس اللي ساهمت في انجاح العملين دول و تحقيقهم اعلي نسب مشاهدات🙏🙏🙏 #عمرو_يوسف So proud and happy that my tv show #tayee is now on @netflix and it’s the second egyptian show after #grand_hotel Now i have 2 shows on Netflix please watch them if you didn’t and I will be waiting for your feedback ❤️🙏 #tayee #grand_hotel #secret_of_the_nile #amr_youssef
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