عمرو يوسف سعيد بعرض مسلسله “طايع” على نتفليكس

#طايع دلوقت علي شبكة #نتفلكس العالمية و بكده يكون ثاني مسلسل مصري بيعرض علي الشبكة بعد #جراند_اوتيل سعيد جداً و فخور بالخبر ده و حابب اشكر كل الناس اللي ساهمت في انجاح العملين دول و تحقيقهم اعلي نسب مشاهدات🙏🙏🙏 #عمرو_يوسف So proud and happy that my tv show #tayee is now on @netflix and it’s the second egyptian show after #grand_hotel Now i have 2 shows on Netflix please watch them if you didn’t and I will be waiting for your feedback ❤️🙏 #tayee #grand_hotel #secret_of_the_nile #amr_youssef