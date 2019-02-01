جورج قرداحي يطرح مواضيع شائكة في “الابواب المغلقة”

كتب امير فتحي في الجمعة 1 فبراير 2019 12:57 صباحاً -

كشفت شبكة قنوات “ON” المصرية عن موعد برنامج الإعلامي اللبناني الكبير جورج قرداحي، والذي ينطلق السبت المقبل في تمام التاسعة مساءً على شاشة “ON E”.

البرنامج على ما يبدو من البرومو الذي طرحته القناة سيأخذ طابعًا استقصائيًا يفتش ويحقق في قضايا اجتماعية شائكة تقع خلف “الأبواب المغلقة”، فيزيح عنها الستار.