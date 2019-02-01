خدوش أظافرها على وجهه.. شاهدوا ممثل تركي شهير يتعرض للضرب من حبيبته في الشارع

كتب امير فتحي في الجمعة 1 فبراير 2019 12:57 صباحاً -

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو شوهد فيه الممثل التركي فرات التونميشي وقد ظهرت على وجهه آثار جروح وكدمات.

وتبين أنه تعرض للضرب على يد حبيبته أثناء خلاف وقع بينهما. وتم تسريب الفيديو الذي يظهرهما وهما يقفان في أحد الأماكن.

وفيما تمكنت الحبيبة من الهرب تحدث الصحافي إلى النجم الذي بدا أنه أصيب بالكثير من الخدوش.

وبدأ بالصراخ معبراً عن انفعاله وأعلن نهاية علاقته بالفتاة. ومما قاله: “هذه نهاية حبي. المرأة التي كانت حبيبتي لمدة ثلاث سنوات فعلت بي ذلك” قبل أن يغادر المكان.

وأحدث الفيديو بعد انتشاره ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطف عدد كبير جداً من المتابعين مع الممثل. إلا أن آخرين رأوا أنه لا يمكن الحكم على القضية من خلال الاستماع إلى رأي طرف واحد.

وحقق الفيديو بعد نشره على أحد الحسابات على تطبيق الصور “إنستغرام” أكثر من 272 ألف مشاهدة.