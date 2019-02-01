شقيق حلا الترك الأصغر يأسر القلوب بغنائه معها… وهي لا تتوقف عن احتضانه وتقبيله معربة عن حبها الشديد له

كتب امير فتحي في الجمعة 1 فبراير 2019 12:57 صباحاً -

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة الشابة حلا الترك برفقة شقيقها الأصغر.

وظهرا فيه وهما يؤديان إحدى الأغنيات. ولفت الطفل أنظار المتابعين بعفويته وبراءته. وهو ما دفع حلا إلى احتضانه وتقبيله معربة عن حبها الشديد له.

وأشعل الفيديو الحسابات التي قامت بنشره على تطبيق “إنستغرام” وحصل على عشرات آلاف علامات الإعجاب.

يشار إلى أن الترك أعلنت منذ مدة قصيرة استعدادها لخوض تجربة تلفزيون الواقع في شهر شباط/ فبراير المقبل من خلال برنامج يعرض على شاشة mbc4 .

ويحمل البرنامج اسم “حلا” ويكشف للمشاهدين نمط حياتها اليومية وأسرارها المهنية والعائلية.

ومن الممكن أن يتطرق إلى التغييرات التي مرت بها مثل انتقال حضانتها من والدها المنتج محمد الترك إلى والدتها منى السابر. وقد يكون لخلافاتها مع زوجة والدها النجمة المغربية دنيا بطمة حضور في البرنامج.

وقد نشرت الفنانة شريطاً دعائياً خاصاً به عبر حسابها على “إنستغرام”. وتفاعل معه عدد كبير جداً من المتابعين حيث تخطى عددالمشاهدات الـ338 ألفاً في مدة قصيرة.