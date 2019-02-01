مع بدء تصويره.. طرح بوستر "اللعبة" لـ شيكو وهشام ماجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

مع بدء تصويره، نشر الحساب الرسمي لشركة "سكرين 2000"، البوستر الدعائي الأول لمسلسل "اللعبة"، للنجم هشام ماجد وشيكو. وتصدر البوستر الدعائي الأول كل من شيكو وهشام ماجد، فيما تغيب باقي أبطال العمل. مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، ومن إنتاج شركة "سكرين 2000" للمنتج أمير شوقي، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود ومن إخراج معتز التوني، ومن المقرر عرضه في رمضان القادم.

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