كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الجديد لفيلم “The Secret Life of Pets 2”

متابعة-سنيار: أصدرت كل من Illumination Entertainment و Universal Pictures مقطعًا جديدًا من الفيلم الجديد “The Secret Life of Pets 2”.

يكمل الفيلم أحداث الجزء الأول من قصة ماكس وأصدقائه بعدما يتركهم أصحابهم من أجل العمل والمدرسة كل يوم.

الفيلم من بطولة كيفن هارت، وإريك ستونستريت، وجيني سليت، وإيلي كمبر، وليف بيل، وهانيبال بوراس، وبوبي موينيهان، ودانا كارفي، إلى جانب هاريسون فورد، باتون أوسوالت، تيفاني هاديش، نيك كرول، وبيت هولمز.

وسيتم إصدار Secret Life of Pets 2 في قاعات العرض في 7 يونيو.