رقم قياسي لحماقي بسبب كل يوم من ده

حقق النجم محمد حماقي رقماً قياسياً جديداً لم يحقق من قبل لأي فنان، وذلك بسبب نجاح ألبومه الجديد: كل يوم من ده، والذي طرحه مؤخراً ونال إعجاب الكثيرين من محبيه وجمهوره بالوطن العربي بأكمله.

وحققت نسب استماع الألبوم عبر موقع يوتيوب، ما يقترب من ٣٠ مليون مشاهدة، كما حقق عبر تطبيق أنغامي ما يقرب من ٥ مليون مشاهدة.

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ومن الأرقام القياسية أيضاً التي حققها حماقي، هو عدد الأغاني التي طرحها في ألبومه، والتي وصلت لـ٢٠ أغنية، تعاون من خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين الكبار والشباب والموزعين، من بينهم: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وعمرو مصطفى، ونادر حمدي.

على ناحية أخرى، أرسلت شركة نجوم ريكوردز المنتجة لألبوم، كل يوم من ده، عدداً من الأسطوانات لعدد كبير من صحفيي الفن بمصر، وذلك كهدية من محمد حماقي لهم، بسبب تغطيتهم المتميزة للألبوم.

يشار إلى أن محمد حماقي يستعد خلال الفترات المقبلة لإحياء عدد من الحفلات، التي سيقدم من خلالها ألبومه الغنائي الجديد بين محبيه وجماهيره.

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على جانب آخر أيضاً، من المفترض أن محمد حماقي كان يستعد خلال الفترات الماضية للمشاركة في أول عمل تمثيلي له، ولكنه قرر تأجيل خوض هذه التجربة لحين الانتهاء من كورس التمثيل الذي تلقاه.