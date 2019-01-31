ماذا قال أحمد عيد عن ظهور محمد رمضان معه في: رامي الاعتصامي؟

حل الفنان أحمد عيد ضيفاً على الإعلامية سمر يسري، في برنامجها الشهير حفلة ١١، وتحدث عيد عن مشاركة الفنان محمد رمضان له في فيلم رامي الاعتصامي، وظهوره في العمل كأحد عساكر الأمن المركزي.

وقال عيد إنه لم يكن يتوقع هذا النجاح الذي وصل إليه محمد رمضان، ولكنه سعيد به للغاية؛ لأنه وصل لما كان يحلم ويظل يكافح من أجل أن يصبح نجماً كبيراً في السينما والدراما، وأضاف أن محمد رمضان شخص طموح ويستحق ما وصل إليه، وتعامل بذكاء شديد حتى يحقق هذا النجاح.

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ونفى عيد ما تردد حول سخريته من محمد رمضان أو أي فنان آخر، وقال إنه لا يحب الظهور إعلامياً لهذا السبب، ولا يحب أن يتحدث عن زملائه؛ لأنه لا يريد أن يُغضب أحداً، وقال: أفضّل دائماً أن أعمل في صمت، وأن أقدم للجمهور عملاً فنياً مختلفاً ومميزاً عما قدمت من قبل.

الجدير بالذكر، أن أحمد عيد قد قدم فيلم رامي الاعتصامي عام ٢٠٠٨، وشارك في بطولته: الفنانة آيتن عامر، وريكو، ولانا سعيد، ومن تأليف صديقه لؤي السيد.

وكان آخر أعمال أحمد عيد، فيلم: ياباني أصلي، الذي قدم من خلاله وجبة سينمائية مميزة للجمهور، سلط من خلالها الضوء على أزمة التعليم في مصر، كما يستعد حالياً لفيلم سينمائي جديد، ولكنه يتكتم تفاصيله لحين الاتفاق مع صناعه على خروجه للنور والبدء في تصويره.