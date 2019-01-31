أحمد آدم يكشف بداية شخصية القرموطي

حل الفنان أحمد آدم ضيفاً على برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على فضائية dmc، وكشف آدم خلال لقائه، كواليس بداية ظهور شخصية القرموطي التي اشتهر بها منذ 25 عاماً.

حكى أحمد آدم، أن بداية هذه الشخصية كانت أثناء تصويره لمسلسل «سنبل بعد المليون» مع الفنان محمد صبحي، وقال إنه أثناء فترة تصوير المسلسل، لم يكن هناك أي شيء يفعلونه أثناء أوقات الراحة بعد ساعات التصوير إلا جلسات السمر والضحك، وحينها كان يجسد شخصية «القرموطي».

تابع «آدم» حكايته مع شخصية القرموطي وقال، إن المخرج أحمد بدرالدين أعجب جداً بالشخصية، وأكد له أنه سيأتي اليوم الذي يجسد فيه شخصية القرموطي في عمل منفرد، وستحقق وقت عرضها نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

قدم الفنان أحمد آدم شخصية القرموطي من خلال عدة أعمال سينمائية، أبرزها: معلش إحنا بنتبهدل، وقرمط بيتمرمط، والقرموطي في أرض النار.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد آدم، هو فيلم «قرمط بيتمرمط»، وشاركه البطولة كل من: بيومي فؤاد، وإنتصار، وصلاح عبدالله، ودينا فؤاد، ووليد فواز، ومي سليم، وماهر عصام، ومحمد أبوداوود، ومحمود حافظ، ورشاد رشدي، ومن تأليف أمين جمال، وتولى الإخراج أسد فولادكار.

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