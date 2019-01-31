بعد هجومها على أحمد سعد.. حلقة ريم البارودي ترند على يوتيوب

سببت الفنانة ريم البارودي نجاحاً كبيراً لبرنامج قطعوا الرجالة، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر إحدى الفضائيات، وذلك بسبب تصريحات ريم البارودي النارية عن طليقها السابق أحمد سعد، وعدد من التصريحات الأخرى حول علاقاتها وأعمالها الفنية وغيرها من الأشياء التي تقترب من حياتها الشخصية.

وحققت حلقة ريم البارودي فور طرحها عبر موقع يوتيوب، ما يقترب من 500 ألف مشاهدة، وضعت البرنامج في الصفوف الأولى لبرامج الفضائيات التي تُتابع بشكل كبير عبر موقع يوتيوب.

الجدير بالذكر، أن ريم البارودي وأحمد سعد، قد انفصلا منذ فترة، وتزوج بعدها النجم أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب، التي غابت عن الساحة الفنية منذ زواجهما وحتى الآن، وانطلقت بعدها الكثير من التصريحات النارية لريم البارودي حول علاقتها بأحمد سعد وسمية الخشاب.

من المفترض أن يعرض فيلم «خطيب مراتي» خلال الفترة المقبلة، وهو آخر الأعمال التي جمعت أحمد سعد بريم البارودي قبل انفصالهما، وتردد أنهما سيجتمعان في العرض الخاص للفيلم، الذي يشارك في بطولته كوكبة من نجوم السينما، من بينهم: محمد كريم، وندى عادل، وإيهاب فهمي، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي للعرض الخاص للعمل الذي ينتظره الكثيرون من جمهور سعد وريم.

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