شاهد… نائبة مصرية لحقوقية فرنسية: “حقوق الانسان عند ماما”!

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 11:32 مساءً -

انتقدت البرلمانية غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، الناشطةَ الحقوقية الفرنسية كلير تالون، بحدة، في برنامج “النقاش”، المذاع على قناة “فرانس 24”.

وقالت عجمي إن ما قالته تالون، الباحثة بمبادرة الإصلاح العربي، بشأن وجود انتقاص بحقوق الإنسان في مصر، لا علاقة له بالواقع، مضيفة: إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، “أنقذ مصر والعالم العربي والعالم أجمع من الإرهاب”.

كما قالت عجمي على كلام كلير تالون، بأن الناشطة الفرنسية ليست لها علاقة بما يجري في مصر، وأن عليها الاهتمام بنفسها وبلدها، مضيفة: “حقوق الإنسان عند ماما”.