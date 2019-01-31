صدمة على مواقع التواصل.. أسرع قضية طلاق في العام 2019.. والسبب !

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 11:32 مساءً -

هزت مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، قضية زواج شديدة الغرابة انتهت بالطلاق بعد عقد القران بعدة دقائق، وذلك بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية لـ” صحيفة ديوان الكويت” على موقع تويتر.

ونقلت الصحيفة نصًا :”أسرع قضية طلاق في العام 2019 .. بعد انتهائهم من إتمام العقد خرجت الزوجة من الباب فتعثرت وسمعت زوجها يقول “ثول” فرجعت للقاضي وأصرت على فسخ العقد”.

وفي التفاصيل وبعد أن انتهى عروسان كويتيان من إتمام عقد الزواج ولما همت العروس بالخروج من باب المحكمة تعثرت وكادت تسقط أرضًا، واذ بها تفاجأ بعريسها يقول لها “غبية” فعادت على الفور الى القاضي وأصرت على فسخ العقد وطلب الطلاق!.